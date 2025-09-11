La expresentadora, influencer y modelo Jacky Guzmán tiene las redes sociales alborotadas, esta vez por una imagen que circula y que algunos interpretan como una posible referencia a un embarazo.

Guzmán, de 36 años, está disfrutando de su familia y hasta el momento no ha mencionado que se encuentre en la dulce espera de otro hijo.

Algunos aseguran que la imagen podría ser simplemente una lima de uñas, mientras que otros sostienen que se trata de una prueba de embarazo.

Tras lo sucedido con Dímelo Flow y la revelación de que era el padre de su hijo London, la famosa ha mantenido gran parte de su vida privada alejada de la exposición pública.

En su más reciente cumpleaños, Jacky escribió: “Hoy celebro mi vida rodeada de flores, y no es casualidad. Florecer es parte de este bello proceso y qué bien se siente. La Jacky de ahora no es la misma de antes… y eso me hace sentir tan orgullosa. Estoy en calma. Me siento agradecida. Me regalo salud, nuevos hábitos y amor propio. No busco la perfección, pero sí seguir creciendo, seguir sanando, ser mejor mujer, una madre más presente, una amiga recíproca y un buen ser humano. Y sobre todo, he aprendido a agradecer a Dios por sus tiempos, por sus planes y por permitirme mirar al espejo y reconocerme. Dios que razón tenía, porque sí, he cambiado… pero ese cambio me está llevando exactamente a donde quiero estar. HBD #36 JACKELINE!”.Por ahora, Guzmán no ha reaccionado a los comentarios sobre la supuesta imagen.