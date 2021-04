Ender: ‘A esto le llamo yo, los milagros de la música’

La cantante y compositora panameña Erika Ender recibió una gran sorpresa, se trata de un Disco de Platino por su tema “Aparentemente bien”.

De acuerdo con la istmeña, este sencillo, grabado por Jenni Rivera (fallecida en el 2012), fue compuesto en el 2006 por ella y por Alejandro Lerner, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Ender compartió un video de una entrevista, en la cual cuenta que conoció a Rivera en un “after party” de los premios Billboard en 2009. Donde le comentó que quería mandarles unas canciones suyas para que las grabara.

Según Ender, nunca se enteró si escuchó o no una de sus canciones, pero poco después se supo que Rivera grabó “Aparentemente bien”, tema que fue encontrado en un disco duro por la familia.

Este trabajo salió a la luz en junio del 2019, en conmemoración de los 50 años de la fallecida artista.

Ender pensó que el tema iba a ser cantado por los familiares, pero no fue así para su sorpresa la misma Jenni lo grabó.

“Yo lo que estaba entendiendo que su familia la iba a cantar. Empieza a sonar la canción, escuché la voz y espero que cante el resto de la familia… me volteó y le dijo a Jackie cantas idéntico a tu mamá. Me dicen no es Jackie es Jenni, la piel por supuesto de gallina, no sabía que estaba pasando”, dijo la panameña.

La artista istmeña calificó este hecho como un milagro.

“A esto le llamo yo, los milagros de la música… cuando vive, más allá de la vida”, escribió Ender en su cuenta de Instagram, al compartir un video para describir cómo nace “Aparentemente bien”.

El tema registra en la plataforma de YouTube, más de 55 millones de visualizaciones.

Cabe destacar que en sus primeros meses de salir al mercado, se ubicó en los primeros lugares. Colocándose en el primer lugar de ventas en iTunes.

