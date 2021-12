Ender le recuerda a los artistas 'que son íconos que los demás imitan'

La cantautora panameña Erika Ender le manda un mensaje a todos sus colegas: que mediten al escribir las letras de sus canciones y que recuerden que son íconos que los demás imitan.

"A mis colegas, por favor, meditemos la importancia del don maravilloso que tenemos al escribir canciones y cómo esos temas se vuelven himnos en la vida de la gente. A quienes divulgan la música, piensen en sus hijos(as), sobrinos (as) y en si el dinero que se hace por un hit, vale el seguir siendo irresponsables con la información que reciben las nuevas generaciones. A los artistas, recuerden que son íconos que los demás imitan. Al público, por favor, analicen lo que repiten, lo que aplauden y lo que compran", manifestó la artista.

Además, dejó claro que existe una gran diferencia entre la libertad de expresión y lo vulgar.

“EXISTE UNA ENORME DIFERENCIA entre la libertad de expresión y la vulgaridad o la falta de respeto. En un mundo de hogares rotos, donde la velocidad abrumadora de la tecnología nos acerca y beneficia en gran medida, también circula con facilidad información que no conduce a nada bueno... Que no se censura, que no se regula y que tiene, a las propias mujeres, bailando y aplaudiendo artistas o temas que van contra su propia integridad”, dijo.