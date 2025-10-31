Ender: "¿Por qué el porno visual se censura y el auditivo se aplaude?"

La cantante panameña Erika Ender criticó la vulgaridad explícita en las canciones actuales, eso debido a que canciones de artistas como Yailín, El Alfa, Bad Bunny, Anuel, Karol G, Maluma sean difundidos sin filtro en todas partes y la industria musical no le pone un freno.



"Yo me pregunto… ¿Por qué el porno visual está censurado y el porno auditivo se aplaude y se baila? Al final, es lo mismo en distinto sentido. ¿O acaso lo que no se ve tiene menos poder que lo que se oye?", dijo la famosa.

Aunque no es un tema nueva que se cuestione las letras de artistas, muchos fans apoyaron a Erika, mientras otros afirmaron que no lo hacen porque les da dinero a disqueras y no piensan perder esos millones, sin importarles si difunden buen contenido.

