Entre amor y proyectos junto a Barceló

María del Pilar compartió con sus seguidores, respondiendo algunas de sus preguntas, entre ellas, le dejaron saber que hace una hermosa pareja con Barceló.

“Nosotros estamos muy contentos por el amor que nos han dado. Cuando nos ven en la calle nos dicen que nos querían así. Es increíble el cariño que nos han dado”, expresó, dejando claro que el respaldo del público ha sido clave en esta nueva etapa de su vida.

La excreadora de contenido de la página azul confesó que está disfrutando plenamente su relación y que ambos se encuentran “en sintonía”, construyendo planes y metas en conjunto. “Dios quiera y esto sea por mucho tiempo o para siempre y nos guíe por buen camino, porque hasta ahora estamos muy contentos disfrutando uno del otro”, añadió con evidente emoción.

Además, dejó entrever que vienen nuevos proyectos en pareja: “Estamos haciendo muchos planes juntos, que por ahí se van a ir enterando”, adelantó.

