Entre lágrimas, Estefi Varela afirma que ama cada parte de su cuerpo

La salud mental ha sido un tema difícil en la vida de Estefi Varela, quien mediante un “post”, con una fotografía en vestido de baño, volvió a hablar de su cuerpo, y lo que ha sido para ella un proceso de aceptación.

Según detalló, entre lágrimas, hoy puede decir que ama cada parte de cuerpo, y eso es suficiente para ella, afirmó que el hacer crossfit le ha hecho muy bien.

“Toda mi vida he odiado mi cuerpo. He sido alimentada con inseguridades desde que tengo uso de razón... cada centímetro de mi cuerpo ha sido analizado y criticado constantemente a ver si soy digna de ojos ajenos. Hoy, honestamente digo esto con lágrimas en mis ojos: amo cada parte de mí y eso es suficiente. Cada hueco, cada estría, cada rollo, cada parte más oscura que otra, cada marca. Hacer crossfit me está haciendo muy feliz, y es lo que me empuja hoy en día, pero me parece importante recordarles o contarles que fallé cinco veces antes de sentirme así. Siempre soñé ser de esas personas que aman ejercitarse y después de AÑOS de fallar, finalmente entendí”, aseguró la presentadora.

Aclaró que al decir que el crossfit le ha funcionado, no está diciéndole a sus seguidores que lo hagan también, solo expresa lo que a ella le ha funcionado.

“La salud mental ha sido un tema difícil, y poder ver y reconocer los avances que he hecho en cosas que pudieron haber acabado con mi vida va más allá de si piensan que este post es por no ‘sentirme bonita’", destacó Estefi.