Envía mensaje a ministro de salud

Agradeciendo a Dios que ya tiene sus dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, y que no se ha contagiado del virus, Jorge Gómez dejó un video en su cuenta de Instagram para dirigirse al ministro de salud y pedir que se revise el Decreto Ejecutivo N°590 que permite presentación de grupos musicales, pero sin actividad bailable.

Según detalló Gómez, esta petición la hace porque hace unos días tuvo una presentación en un local en Panamá, y al dueño se le multó con $3,000.00 porque personal del Minsa fotografió a quienes bailaban en su presentación.

“Yo sé que ustedes en el decreto dijeron no bailar, pero yo les digo una cosa a ustedes, quien ha hecho este decreto pensó ‘si vuelven los bailes la gente va a ir a sacar a otra mesa a la gente a bailar’, no, no, no, ahí sí no estoy de acuerdo, eso se lo respetamos, pero no veo mal que usted vaya con su esposa, usted paga una mesa y pueda bailar ahí. Estaría mal de que yo esté en una mesa y me vaya a otra a sacar a una desconocida o desconocido a bailar, eso sí no está permitido... por favor señor ministro, quiero que vea este caso, eso no se hace que hayan multado a mi gente con $3,000.00”, manifestó el tipiquero.

Recalcó que está consciente de que hay un decreto y que debe respetarse, pero así como hay para unos que se ponga el orden con otros, y aquí se refirió al transporte, asegurando que ha visto como en los buses de ruta la gente va apiñada. “Yo veo los buses de ruta, eso no le cabe ni un alma, todo el mundo apiña’o ahí, y nadie dice nada; yo voy a un súper, la gente apiña’o, nadie dice nada. No sé por qué han agarrado de ir a los eventos presenciales que hemos tenido... la manera es tratar de ayudar al pueblo, todos estamos cogíos en deudas”, destacó.

El músico, entre sus peticiones al ministro de salud de que se regule el decreto y se permita bailar entre parejas de la misma burbuja, añadió que se busquen métodos para continuar con las actividades bailables, como por ejemplo, y sin discriminar a nadie, que se pida tarjeta de vacuna, pues la idea es de echar para adelante sin perjudicar la economía.

“Claro que se puede bailar ahí en la mesa, nosotros somos los primeros en regañar a la gente cuando vemos aglomeraciones, por el micrófono le decimos ‘señores esto no está permitido’, esa aglomeración como era antes yo sé que no está permitido y no se lo vamos a permitir a nadie, pero que unas cinco o seis personas bailen ahí en la mesa yo no le veo nada de malo”, aseguró el intérprete de “Prohibida”.