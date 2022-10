Erika Ender entrega reconocimiento en los Premios La Musa

La cantautora panameña Erika Ender está feliz y honrada de poder estar presente en los Premios La Musa, que tuvieron lugar el pasado 13 de octubre y en donde fue encargada de entregar el reconocimiento al productor estadounidense Desmond Child.

"Volver a abrazarlos a todos tras 2 años e ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos a una leyenda viviente que no solo admiro, sino amo como a un hermano mayor, no tiene precio. Felicidades a todos los colegas tan merecidamente premiados este año en @lamusaawards, @desmond.child you are a living legend bro, expresó Ender en su cuenta de Instagram.

El texto lo acompañó junto a un video donde mostraba fotos con otros colegas.

En la décima edición de los premios, que reconocen la obra de compositores, fueron ingresados al Salón de la Fama de los Compositores Latinos; Juanes, Rudy Pérez, Desmond Child, fundadores de la Musa Awards, así como a Jhonnny Ventura y José María de La Calle, de manera póstuma.

Por otro lado, Residente recibió el premio Icono y a la canción Patria y Vida se le otorgó la Medalla de la Libertad La Musa.

