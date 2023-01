“Escuela Imparables” empoderará a las mujeres y regalará $20 mil

El pasado 19 de enero E! Entertainment estrenó la segunda temporada de “Escuela Imparables”, el primer reality de competencia de Latinoamérica de empoderamiento femenino, producido y protagonizado por mujeres reales, esto bajo la conducción de Laura Tobón.

Laura será la mentora principal, de 10 emprendedoras de diferentes países de América Latina, con múltiples talentos, innovadoras empresas y todo el entusiasmo se dan cita en Tulum, México, que competirán por el jugoso premio de 20.000 dólares.

La famosa le contó a Crítica sobre su participación y lo que podemos esperar de esta nueva temporada.

Escuela Imparables segunda temporada ¿qué significa para ti incursionar en este formato y la importancia de realizar este tipo de programas?

E! Entertainment sacó el primer reality de competencia en latinoamérica de la TV, sobre empoderamiento femenino producido y protagonizado por mujeres reales, siento que estos son los formatos que le hacen falta muchas veces a la televisión, para inspirar a las mujeres a ser ellas mismas y ahora que soy mamá, que soy empresaria y tengo tantos sueños, siento que este es el programa que yo quiero ver para ver a más mujeres en empoderadas para que puedan cumplir sus propios sueños.

¿Qué podremos ver en esta segunda temporada, vemos que hay concursantes de México, Venezuela, Costa Rica, cuéntanos un poco de esto?

Una de las cosas más increíbles de esta segunda temporada es que nos fuimos a Tulum, al lado del mar a emprender, nos fuimos con chicas de Colombia, México, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, bueno tuvimos un casting de todo latinoamérica y al final fueron 10 las que nos acompañaron a Tulum, y junto a Silvina Moschini que es la primera empresaria latina en lograr su empresa unicornio, ella es nuestra mentora, donde nos ayuda a tener capacitaciones, en economía, finanzas, administración de empresas, liderazgo, plan de negocios, cómo levantar capital para tu propio negocio y es una mezcla entre la naturaleza y aprender, y esto es la combinación perfecta para poder crecer como emprendedoras y como hermanas para sacar adelante nuestros sueños.

Además de la competencia sé que hay un premio atractivo al final.

$20.000 dolares en efectivo para poder invertirlo en tu negocio ¡puedes creerlo!

¿Cómo estarán definidos los episodios, cómo está organizado el reality?

Durante cada capítulo vamos a tener desafíos, retos pero sobre todo, master classes; primero son las master classes y después un reto en el que se define quiénes son las que continúan en la competencia y quienes se tiene que devolver a la casa; gracias a Dios no soy yo la que tengo que escoger quienes se quedan y quienes se van, tengo mi palabra pero las mentoras son las que al final dicen, en que ha crecido y en que sea potencilisado más una que otra y ahí vamos definiendo cuál es esa imparable, que no sólo es una mujer íntegra por fuera, sino que también tiene muchos valores por dentro.

¿Cómo definirías tú a una mujer imparable?

Una mujer imparable es esa mujer que todos los días se levanta a luchar por sus sueños, a luchar por su familia, a construir y a aprender a pesar de los desafíos, a pesar de los retos y de los desbalances en la vida. para mí una mujer imparable es esa mujer que nunca se va a cansar de aprender y de aprender cómo es trabajar en equipo, la sororidad es uno de los temas principales en el team work a la hora de ser imparables es muy importante, porque no sólo eres un individual, si no que empiezas a trabajar con las personas que están alrededor tuyo, eso te ayudará a ser una mejor persona y a tener un mejor negocio; como te lo acabo de decir estamos formando mujeres íntegras no sólo por fuera sino también por dentro.

Me viene el tema de facturar, junto con el tema de Shakira, ¿qué opinas del término “las mujeres no lloran las mujeres facturan”?

Las mujeres no lloran las mujeres facturan, siento que este año del conejo, que es el año chino, es el año de las mujeres empoderadas, que no nos dan miedo los riesgos y salir de la zona de confort también siento que es algo que tenemos que empezar a normalizar; por ejemplo tuve a mi bebé hace un año y es duro, la maternidad es muy fuerte, la maternidad es un proceso en la vida de una mujer donde cambia tu vida por completo, pero la maternidad no puede frenarte, ni te puedes quedar en esa zona de confort sino que tienes que seguir arriesgándote por tus pasiones, por tus sueños, y esto es también lo que queremos inspirar en Escuela Imparables, que todas podemos hace lo que soñamos aunque seamos madres, hijas estudiantes, en fin.

La segunda temporada trae muchas expectativas, no solo por las que están participando, también por el mensaje que le va a llegar a muchas mujeres y van a aprender y van a poder ir más allá, este programa enseña ese tipo de cosas.

Yo creo que ir más allá y salir de esa zona de confort, aprender a trabajar en equipo, es de las cualidades que vimos en nuestra ganadora, que si te ves el show te darás cuenta porqué fue ella al final la ganadora. Desde el principio vas a ver a las 10 empresarias y te vas a dar cuenta como van creciendo, como van aprendiendo, y como sus valores las van a llevar a la final.

Un mensaje que le quieras enviar a todas las mujeres este 2023, al año de las mujeres como lo dices.

Los invito a que no se pierdan esta producción de E! Entertainment, el primer reality de competencia en latinoamérica de empoderamiento femenino, producido y protagonizado por mujeres reales, íntegras por fuera, por dentro, mujeres increíbles y esta segunda temporada en Tulum va a ser mágica.

