Esperanza, actriz de cine adulto, podría quedar en silla de ruedas

Esperanza Gómez, actriz de cine para adultos, reveló en una entrevista con medios colombianos que, tiene un degeneramiento progresivo en la columna vertebral que podría dejarla en silla de ruedas.
Con 45 años, la modelo, confesó que sus problemas no empezaron con la salud física. Según relató, las batallas legales con Meta y la persecución digital le generaron altos niveles de estrés. Todo esto derivó en picos de depresión, que la llevaron a buscar terapia constante.
Lo que más la dejó fuera de base, es la advertencia médica, pues en menos de tres años podría perder la movilidad. “En ocasiones me quedo paralizada desde los hombros hacia abajo”, contó.
Especialistas le han recomendado cirugía para detener el deterioro de las vértebras. Sin embargo, Esperanza Gómez, de acuerdo con El Tiempo de Colombia, teme someterse a una intervención tan invasiva.
Ella prefiere esperar a que la ciencia avance. Incluso dijo que tiene la esperanza de que en 2030 existan inyecciones capaces de regenerar las células de la columna. “Cada cosa negativa la transformo en agradecimiento”, expresó con tranquilidad.
A pesar de los diagnósticos, la actriz no se declara vencida. Esperanza Gómez mantiene la rutina de tratamientos para sobrellevar el dolor y no pierde la fe en nuevas alternativas médicas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".x