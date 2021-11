Esperó cinco años para arreglar su problema de mordida

Aunque todavía no está recupero al 100%, el instagramer Abraham Pino mostró su nuevo rostro, después de haberse sometido a una cirugía maxilofacial.

Según detalló, esperó 5 años para realizarse este cirugía, que más por estética, se la hizo por salud. “Estuve esperando 5 años para hacerme esta cirugía y arreglar el problema que tenía en mi mordida, el cual estaba afectando mucho mi salud física y mental. No podía comer bien, no podía hablar bien, muchos dolores de cabeza entre otras cosas más. A pesar de que es una cirugía bastante compleja todo salió bien gracias a Dios y, aunque que no estoy 100% recuperado, los resultados son increíbles”, detalló.

Publicidad

Afirmó que la cirugía duró tres horas, su rostro se hinchó, tal y como le explicaron los médicos después de realizado el procedimiento, no podía abrir la boca, por lo que su alimentación fue totalmente líquida. “Me sentía bien, bien, extraño no poder abrir la boca porque la tenía sellada, fue bastante desesperante no poder hablar por casi un mes, para dormir tenía que dormir totalmente recto porque si bajaba la cabeza me salía sangre por la nariz...”, comentó Abraham.

LEE TAMBIÉN: Horror y viajes en el tiempo en el ‘Misterio de Soho’

El también youtuber tenía problema en su mordida, lo que le afectaba en su hablar, le dificultaba a la hora de comer y le provocaba dolores de cabeza. “Me afectaba bastante mi autoestima, a la hora de tomarme una foto, al grabar video, no me podía poner de perfil porque se notaba muchísimo, y eso me afectaba...”, reveló Pino.