A Estefanía Varela la trataron mal en una tienda

La expresentadora Estefanía Varela reveló que durante su visita a un local en un centro comercial de la localidad la trataron mal, ella compartió su experiencia con sus seguidores de Instagram.

Mencionó que en el local la trataron mal, que no volverá a pisar más la tienda.

“Hubo una tienda donde decidí no comprar, me hicieron sentir mal... como si no tuviera plata para estar aquí, nunca más voy a ir a esa tienda”, expresó la bloguera en su cuenta personal de Instagram.

Por otro lado, manifestó que más tarde fue a otra tienda y el servicio fue excelente que se quería llevar todo.

“Luego fuimos a una tienda que nos trataron superbién que tenía ganas de llevarme todo”, expresó Varela, quien hace poco inauguró su tienda online.

Por último, señaló que el servicio al cliente es muy importante, e instó a los trabajadores y dueños de locales a tratar bien a las personas, ya sea que vayan a comprar o no.

“El servicio al cliente es importante. No digan que siempre el cliente tiene la razón, a veces hay clientes insoportables. Yo sé que no soy insoportable, de molestar lo menos”, dijo.

Añadió: “Traten bonito a todo el mundo, que si van a comprar o no”.