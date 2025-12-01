Evento vacío, pero le sobra valentía para atreverse y ser la productora de sus sueños

La creadora de contenido panameña Vianeth Carrillo, mejor conocida como La Bibi, no tiene pepitas en la lengua para hablar en las redes, después de ver algunos comentarios que cuestionaban que el evento que había organizado (unas dianas realizadas para cerrar noviembre” estaba “vacío” les compartió un mensaje.

Con su característico estilo directo y sin filtros, La Bibi dejó claro que lejos de dejarse intimidar por los comentarios negativos, se siente orgullosa y satisfecha por haber tomado el riesgo. “Yo me quedo con eso que dice: ‘el que no se arriesga no gana’, y adivina… ¡nos sobraron cojones para decir ‘se hizo’, y los que fueron gozaron!”, expresó.

La Bibi también afirmó sentirse profundamente afortunada por la energía que se vivió durante la actividad, asegurando que en ese evento “se experimentó la verdadera adrenalina” y que muchos asistentes se le acercaron para decirle que se iban “bien satisfechos”.

Para la creadora de contenido panameña que se respeta se arriesga, porque quien no lo hace es cobarde.

“Panameña que se respeta tiene la valentía de aventarse, porque el cobarde no se arriesga y tampoco lo hace porque no le gusta perder”.

La influencer aprovechó para reflexionar sobre su propio crecimiento personal y profesional:

“Antes yo era la marioneta de los que sacaban provecho de mi vibra, pero ahora soy la productora y guionista de mis sueños”.

Con esto, La Bibi dejó claro que las críticas no frenarán sus proyectos y que viene con más fuerza para el 2026 —o, como ella misma escribió, “nos vemos en el 2rout”— agradeciendo a todos los que sí apoyan su trabajo.