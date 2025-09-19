Exmarido habla de JLo: "Personas a su alrededor dañaron todo"

El exmarido de Jennifer López, Ojani Noa, ha vuelto a hablar sin tapujos sobre su relación con la estrella del Bronx. En una reciente entrevista, Noa ofreció detalles que nunca había contado sobre su matrimonio con JLo, el cual duró de 1997 a 1998.

“No hablo con ella, dejamos de hablar en 2004. Las personas alrededor crearon cosas falsas, y eso llevó a que no nos habláramos más”, explicó, haciendo alusión a los problemas externos que afectaron su vínculo personal.

Aunque su relación terminó en 2004, Noa compartió que, después del divorcio, Jennifer López intentó mantener una relación cordial y profesional, invitándolo a colaborar en uno de sus restaurantes.

“Ella me prometió algunas cosas, pero no llegamos a la meta”, recordó. Noa evocó con nostalgia los días en que Jennifer López, entonces en ascenso en su carrera, aceptó el papel que la catapultó a la fama en la película Selena.

“Crecí como hombre”, afirmó, al reflexionar sobre los años que compartieron. Aunque asegura haber dejado atrás ese capítulo hace más de dos décadas, no dudó en compartir recuerdos más personales y privados de aquellos momentos que, según él, definieron su relacións.

Noa nunca ha dejado de hablar de su matrimonio con JLo. Hace unos años dijo que López participó en sacrificios de animales y rituales santeros para lograr éxitos en su carrera y beneficios para su vida personal.

En esa ocasión vio como le pasaron por todo su cuerpo la sangre de una gallina, depués del baño de sangre de gallina le pasaron agua bendita para quitarle toda la sangre.

De acuerdo con Noa, Jennifer le fue infiel con el productor musical P. Diddy y con Chris Paciello, a quien identificó como ex novio de la actriz Sofía Vergara.

“A final de la década de los 90 mi madrina en la magia negra, que ahora mismo es la líder espiritual de Jennifer López, me protegía, me limpiaba, me ayudó, me guió y me protegió como hijo porque, después del divorcio, caí en depresión. Creí en eso porque me hizo sentir muy bien en ese momento. Al tiempo que soy su ahijado, una persona cercana a Jennifer le presenta a mi madrina, que al poco tiempo se hace líder espiritual de Jennifer”, dijo en su momento.