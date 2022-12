Expulsan a Ivana del estadio; la seguridad le cayó por mostrar mucho

Ivana Knöll, la hermosa modelo croata que ha causado sensación en el Mundial de Qatar por su forma de vestir y de atraer las miradas, fue expulsada del estadio en el juego de su selección contra Brasil.

LEE TAMBIÉN: Harry denuncia que la realeza británica lo dejó desprotegido

Publicidad

Knöll se ha robado todas las miradas en la Copa del Mundo por su belleza y los atuendos que no son los permitidos en ese país.

Ella llegó muy tranquila al partido de cuartos de final entre Croacia y Brasil, se posicionó en la tribuna, pero duró poco tiempo.

Las autoridades le cayeron y le informaron que debía retirarse del escenario, ante el rechazo del público.

Hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado oficial en el que se informe cuál fue la causa para que se tomara la determinación de expulsar a Kanoll del estadio.

A pesar de eso, la propia Knöll explicó qué fue lo que ocurrió. "No permiten que los hinchas se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la baranda de la tribuna", le dijo de entrada la modelo croata al diario alemán 'Bild'.

"Luego les pregunté (a los de seguridad) por qué eran tan groseros", añadió.

Todavía no hay claridad sobre si Knöll estará alentando a Croacia, en la semifinal ante Argentina.