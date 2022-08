Ezra Miller reaparece y confiesa que tiene problemas mentales

El reconocido actor de Flash, Ezra Miller, finalmente habló ante los medios y un breve comunicado facilitado a The Hollywood Reporter describe no estar en la mejor condición en la actualidad, a la vez que pide disculpas por lo relacionado con su conducta. El actor ha sido acusado de robo y acoso, entre otros delitos.

“Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo. Quiero disculparme con todos a los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Estoy comprometido a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”.

Erza Miller fue detenido varias veces en Hawái, tras ser señalado por alterar el orden público y acoso, respectivamente. A esto se sumó, luego, otro hecho relacionado con un presunto asalto y la agresión física a una mujer dentro de una residencia privada.

Hasta antes de este comunicado, no se tenían una palabra clara por parte del actor, uno de los protagonistas de DC.

Ezra Miller, dentro del Universo Extendido de DC, interpreta a una de las variantes de Flash, además, recientemente se grabó una película sobre su personaje y aún no se sabe si se cancelará. Esto representaría una perdida de 200 millones de dólares en caso de cancelarla

En cuanto a Ezra Miller y su continuidad dentro del Universo Extendido de DC, se filtró que la empresa estaba manejando tres escenarios, ofrecerle ayuda profesional y avanzar con The Flash, con acceso limitado a la prensa, si la ayuda no es aceptada o no funciona, estrenar The Flash sin mayor evento publicitario. Luego, hacer un nuevo casting para el personaje, peo en caso que si la situación no mejoraba, cancelar la película.

Pero ahora con el comunicado de Ezra Miller sugiere que el paso tomado, bien sea de forma voluntaria o a través de la compañía, fue el primero. Una de las posibilidades en relación con The Flash es que la película pueda servir para hacer una suerte de reinicio del Universo Extendido de DC. Antes de eso, de momento, está la recuperación mental del actor. El estreno de la película está programado para el 23 de junio de 2023.

