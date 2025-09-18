¡Faltín! Influencer dice que Gracie tapará los baños de Alofoke

El influencer Carlos Junior Alba Montesquieu prendió las redes al decir en el programa del conocido Alofoke, de República Dominicana que, la panameña Gracie Bon taparía los baños.

La conversación en tono de burla se hizo en medio de las discusiones sobe lo que será la segunda parte del reality de "La Casa de Alofoke", en la que meten a famosos en una casa y hacen locuras.

A Gracie la vienen anunciando desde hace unas horas atrás y muchos esperan que ella ingrese para participar.

Según Carlos, las dimensiones de la panameña causarán un despelote, además, que en caso de tener que limpiarla, él mismo se prestaría para ayudarla.

A muchos les ha gustado el relajo, otros han dicho que se están burlando de ella, sin embargo, al conocer el humor de él entienden que todo es para generar en redes.