Famoso 'tiktoker' hondureño cae en Panamá por violación en EEUU
Coly iba en tránsito hacia Brasil cuando agentes de la Oficina Central Nacional de Panamá ejecutaron su arresto.
La Policía Nacional de Panamá confirmó la detención del tiktoker hondureño Daniel Coly, conocido en redes sociales como Richard Ríos.
Este influencer en su país y creador de contenido de 24 años fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, señalado por presunta agresión sexual y violación contra un menor de edad.
"El sujeto de 24 años había arribado procedente de Tegucigalpa, Honduras y tenía como destino Sao Paulo, Brasil; sin embargo su escala se vio interrumpida y deberá hacer frente al proceso de extradición a Estados Unidos donde es requerido", según un comunicado de la Policía Nacional.
La noticia ha causado conmoción en su país, donde el tiktoker acumulaba miles de seguidores.