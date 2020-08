Fans de Mr. T y amistades están molestos por su falsa desaparición

Los seguidores y amistades de Ricardo González, mejor conocido como Mr. T en el programa Calle 7 están molestos, esto luego que se anunciara su desaparición desde hace tres días, sin embargo, pasado el tiempo se enteraron de que no le había sucedido absolutamente nada.

La periodista Delfia Cortez, así como compañeros del programa, incluyendo a familiares, difundieron por todas las redes sociales que Ricardo había salido de su casa ubicada en San Isidro, corregimiento de Pilón en Colón a las 11:00 de la mañana del viernes a jugar fútbol y no había vuelto.

Debido a todo este incidente, se presentaron ante las autoridades para informar sobre el hecho, causando todo un revuelo, pues se temía que algo malo le hubiera pasado.

Pero como todo se sabe al final, dos de sus amistades más cercanas lograron contactarlo y les confirmó que se encontraba en la ciudad capital pasándola bien.

Por supuesto, esto causó malestar en muchos cibernautas, pues luego se conoció a través de las redes de Delfia, Wyznick, entre otras caras del patio, que el famoso estaba con una chica y no les había mencionado nada a su familia.

"No estaba muerto, andaba de parranda", "Su cara de felicidad lo dice todo", "Estaba en su demencia ese man", "Dejó que hicieran todo ese drama y nunca contestó el celular", "Estaba con la otra y no lo soltaba", "Son fugas, desapariciones, demencias, bandidajes de colonenses", "Andaba en lo suyo, no lo jodan", eran algunos de los comentarios que se podían leer.