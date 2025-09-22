Show - 22/9/25 - 08:52 AM

Farruko está en Panamá y grabó plena con Renato

El artista dijo que se unirían "raíz y cultura", y además llamó "leyenda" a Renato por su trayectoria.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante puertorriqueño Farruko se encuentra en Panamá y grabó una nueva versión en roots de la plena "Es la chica de los ojos cafe".

Aunque no se dieron a conocer muchos detalles, se pudo ver al productor K4G en el lugar, entre otras caras conocidas, por lo que se espera que sea un plenón lo que salga. 

Este junte se debe a que el 25 de septiembre Farruko y sus compañeros rendirán tributo a Panamá en los Premios Juventud a través de un viaje musical que recorre los ritmos y sonidos más emblemáticos del país, celebrando la riqueza cultural panameña.

Farruko dijo que se unirían "raíz y cultura", y además llamó "leyenda" a Renato por su trayectoria.


El chico que grabó en la 5 de Mayo hace unas semanas atrás, Jeison Vega, también pudo grabar con Farruko.

 

