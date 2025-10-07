Show - 07/10/25 - 12:59 PM

Farruko se fue y aseguró que Panamá le robó el corazón

El artista gozó su paso por nuestro istmo y le dio buena publicidad.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante Farruko gozó a más no poder de Panamá y tras casi dos semanas de los Premios Juventud, se fue para seguir con sus proyectos musicales.

Mediante un video en redes de su producción se le pudo ver saliendo por el aeropuerto, obviamente entre chistes por lo lindo que vivió.

Durante su estancia estuvo en barrios populares, fue a Colón, degustó alimentos típicos y hasta lo pusieron con taparrabo con los Emberá Querá.

Según el famoso, Panamá le robó el corazón y nos tiene como su segunda tierrita.  

 

 

Octubre 07, 2025
Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

