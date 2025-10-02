¡Farruko se metió a Colón, grabó video y le dieron 'icin glass'!
El cantante anda feliz por Panamá y no tiene miedo de entrar a ningún lugar.
El cantante Farruko se metió a Colón ayer y ha formado tremendo rumbón por las grabaciones de su nuevo proyecto musical.
En varios videos que circulan se le puede ver parqueando con Akim, El Roockie, Kafu, K4G y todo ha fluido de lo más tranquilo, sin necesidad que haya tanta seguridad a su alrededor.
Incluso, en medio de todo, una señora se le acercó y le dio "icin glass" para que active al muñeco.
A la gente le ha gustado que Farruko ha llegado de manera humilde y goza con la gente, se toma fotos, además, habla un poco de su experiencias vividas.
