Show - 02/10/25 - 08:55 AM

¡Farruko se metió a Colón, grabó video y le dieron 'icin glass'!

El cantante anda feliz por Panamá y no tiene miedo de entrar a ningún lugar.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante Farruko se metió a Colón ayer y ha formado tremendo rumbón por las grabaciones de su nuevo proyecto musical.

En varios videos que circulan se le puede ver parqueando con Akim, El Roockie, Kafu, K4G y todo ha fluido de lo más tranquilo, sin necesidad que haya tanta seguridad a su alrededor.

Incluso, en medio de todo, una señora se le acercó y le dio "icin glass" para que active al muñeco.

A la gente le ha gustado que Farruko ha llegado de manera humilde y goza con la gente, se toma fotos, además, habla un poco de su experiencias vividas.

 

 

Te puede interesar

Andy Byron y su mujer vistos juntos tras escándalo de Coldplay

Andy Byron y su mujer vistos juntos tras escándalo de Coldplay

 Octubre 02, 2025
¡Farruko se metió a Colón, grabó video y le dieron 'icin glass'!

¡Farruko se metió a Colón, grabó video y le dieron 'icin glass'!

 Octubre 02, 2025
ICE se desplegará en el Super Bowl de Bad Bunny y lo odian

ICE se desplegará en el Super Bowl de Bad Bunny y lo odian

 Octubre 02, 2025
Hermana de Chamaco aclara malentendido sobre la utilización de su música

Hermana de Chamaco aclara malentendido sobre la utilización de su música

 Octubre 02, 2025
Republicanos no quieren a Bad Bunny en el Super Bowl del 2026

Republicanos no quieren a Bad Bunny en el Super Bowl del 2026

 Octubre 01, 2025

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas