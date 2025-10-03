Farruko visitó a los Emberá, se puso taparrabo y probó el cepo

El cantante Farruko sorprendió a todos con una visita especial a la comunidad indígena Emberá Quera, en la provincia de Colón, un destino turístico al que se accede navegando por el río Gatú.

Durante su recorrido, el famoso compartió con los residentes, disfrutó de sus tradiciones y conoció de cerca la riqueza cultural que los Emberá preservan con orgullo.

Llamó bastante la atención porque decidió poner el atuendo tradicional de los hombres y probó el castigo del cepo.

Entre artesanías, danzas y hospitalidad, Farruko resaltó la importancia de valorar y mantener vivas estas raíces que forman parte de la identidad de Panamá.