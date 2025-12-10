Show - 10/12/25 - 12:38 PM

Daddy Yankee estrena “Jezabel y Judas”: ¿Mensaje para Pina y Mireddy

Este sencillo forma parte de su más reciente álbum, Lamento en Baile, su primer álbum de estudio en tres años, tras volverse religioso y el cual también incluye el éxito “Sonríele”.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante Daddy Yankee estrenó el video musical de “Jezabel y Judas” a través de su canal oficial de YouTube, tema que muchos creen es una indirecta para su exmujer Mireddys y su antiguo amigo Raphy Pina, ambos a los que demandó por robarle dinero de sus regalías. 

Este sencillo forma parte de su más reciente álbum, Lamento en Baile, su primer álbum de estudio en tres años, tras volverse religioso y el cual también incluye el éxito “Sonríele”.

“Jezabel y Judas” presenta una propuesta fresca dentro del proyecto: una salsa producida por el reconocido maestro Sergio George, reafirmando la versatilidad musical de Daddy Yankee y su capacidad de reinventarse.

“Jezabel y Judas tiene un gran mensaje: no importa lo que te traiga la vida, ya sean cosas inesperadas, sorpresas, momentos difíciles, todo son lecciones que te fortalecen. A veces, incluso las acciones que parecen hacerte daño, te ayudan a crecer y te encaminan hacia tu propósito para ser mejor”, expresó el artista sobre la canción.

Te puede interesar

Daddy Yankee estrena “Jezabel y Judas”: ¿Mensaje para Pina y Mireddy

Daddy Yankee estrena “Jezabel y Judas”: ¿Mensaje para Pina y Mireddy

 Diciembre 10, 2025
Machado a Fátima: "Disfrute su corona, a mí me pasó igual, no di el cu..."

Machado a Fátima: "Disfrute su corona, a mí me pasó igual, no di el cu..."

 Diciembre 10, 2025
Madbely, pareja de Blas: "Aquí nadie tiene nada que esconder, dejen de joder"

Madbely, pareja de Blas: "Aquí nadie tiene nada que esconder, dejen de joder"

 Diciembre 10, 2025
Katy Dolande se casa con Óscar Faarup y unen sus vidas por siempre

Katy Dolande se casa con Óscar Faarup y unen sus vidas por siempre

 Diciembre 10, 2025
Yoani asegura que si en marzo 2026 no tiene a su hija formará un ‘ben, ben’

Yoani asegura que si en marzo 2026 no tiene a su hija formará un ‘ben, ben’

 Diciembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar
Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
No aparece arma utilizada en femicidio en Arraiján

No aparece arma utilizada en femicidio en Arraiján