Daddy Yankee estrena “Jezabel y Judas”: ¿Mensaje para Pina y Mireddy

El cantante Daddy Yankee estrenó el video musical de “Jezabel y Judas” a través de su canal oficial de YouTube, tema que muchos creen es una indirecta para su exmujer Mireddys y su antiguo amigo Raphy Pina, ambos a los que demandó por robarle dinero de sus regalías.

Este sencillo forma parte de su más reciente álbum, Lamento en Baile, su primer álbum de estudio en tres años, tras volverse religioso y el cual también incluye el éxito “Sonríele”.

“Jezabel y Judas” presenta una propuesta fresca dentro del proyecto: una salsa producida por el reconocido maestro Sergio George, reafirmando la versatilidad musical de Daddy Yankee y su capacidad de reinventarse.

“Jezabel y Judas tiene un gran mensaje: no importa lo que te traiga la vida, ya sean cosas inesperadas, sorpresas, momentos difíciles, todo son lecciones que te fortalecen. A veces, incluso las acciones que parecen hacerte daño, te ayudan a crecer y te encaminan hacia tu propósito para ser mejor”, expresó el artista sobre la canción.