Machado a Fátima: "Disfrute su corona, a mí me pasó igual, no di el cu..."

Alicia Machado se arrebató en redes, recordó que su propia coronación también fue objeto de críticas, le mostró su apoyo a Fátima Bosch, sin embargo, el lío lo formó al llamar damas de compañías a exmiss venezolanas.

Dirigiéndose a Bosch, la venezolana aconsejó: “Usted para adelante, no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando a su alrededor. Disfrute su corona, cobre sus premios y no se deje quitar un dólar”.

Además, destacó que la mexicana contó con una preparación sólida bajo la guía de Osmel Sousa: “Por eso ganaste”.

Machado también le dijo a la nueva reina solicitar a la organización una persona capacitada que la acompañe antes de cada entrevista y la oriente sobre los temas que puede abordar, preferentemente alguien bilingüe “que hable inglés y español”.

Ella criticó la actitud de Telemundo durante la entrevista, señalando falta de prudencia y respeto en las preguntas, las cuales consideró minimizadoras hacia las mujeres.

Su intervención fue fuerte cuando se refirió al hecho que también le quisieron quitar la corona a ella.

"Nada más como no le di el culo al viejo, eso fue lo que pasó. Como yo si no fui dama de compañía como las dos últimas Miss Universo que hemos tenido venezolanas que eran damas de compañía del señor, yo también hubiera terminado fanática religiosa", comentó.