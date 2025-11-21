Show - 21/11/25 - 07:16 PM

Fátima Brosch confirma que lo que Dios tiene destinado no lo para nada

Tras su coronación como Miss Universo, la mexicana compartió su primer mensaje.

 

La emoción por la reciente coronación de la nueva Miss Universo sigue generando reacciones internacionales, y Fátima Bosch compartió un mensaje cargado de fe, certeza y gratitud, después de su coronación.

A través de sus redes sociales, Bosch publicó una imagen luciendo su corona y banda, acompañada de unas palabras que rápidamente resonaron entre sus seguidores.

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, expresó, recibiendo miles de "me gusta" y comentario

