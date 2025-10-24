Show - 24/10/25 - 08:39 PM

Fernando Barrera y Dilliamileth se casan por lo civil

La pareja se prepara para su boda religiosa

 

Fernando Cabrera compartió su felicidad en las redes, contrajo matrimonio por lo civil con Dilliamileth Canales. Lejos del bullicio mediático, la pareja optó por un acto íntimo, pero no menos significativo, para formalizar su amor ante la ley.

El instagramers dejó ver la profunda espiritualidad que acompañó el momento, asegurando que el tiempo de Dios, su amor y el de ellos como pareja se entrelazan siempre.

“No fue un cuento de hadas, fue algo mejor: el tiempo de Dios, su amor y el nuestro entrelazándose para siempre... Esto fue el primer paso en obediencia a Dios. Nos vemos en el altar mi amor…”, exclamó Barrera.


 

