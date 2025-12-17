Florinda acusa a la Chilindrina de robarse el personaje con sobornos

La conocida actriz Florinda Meza prendió el rancho tras acudir a la televisión de Brasil y Chile, y desatar polémicas en contra de sus otros excompañeros de la vecindad, entre ellos, María Antonieta de las Nieves.

Meza arribó a la emisión chilena ‘Only Fama’ y ahí dijo que María Antonieta de las Nieves se habría apropiado ilegalmente del personaje de ‘La Chilindrina’, lo que según la también productora alteró la historia y el legado del creador de ‘El Chavo del Ocho’.

La también comediante asegura que sintió una gran traición, hecho que marcó su relación con ‘La Chilindrina’. Y también lamentó que otros de sus compañeros de elenco, como Carlos Villagrán, hayan criticado a ‘Chespirito’ tras su fallecimiento.

También recordó una frase que dijo Villagrán y marcó la tensión entre los actores: “Aunque sean dos pesos, pero yo debo ganar más que esa enana”, en referencia a la disputa salarial entre Carlos y María Antonieta.

‘Doña Florinda’ explicó que el conflicto se originó cuando intentaron renovar el registro de ‘La Chilindrina’ y descubrieron que ya se había realizado.

“Cuando la abogada fue a renovar todo es cuando le entregan la investigación, se entera de todo eso. Y nos dijo: ‘No puedo ir a registrar... ya está registrado’. No podíamos creerlo”, declaró.

Añadió que “el personaje era de Roberto”, acusando a María Antonieta de aprovecharse del vencimiento de la licencia para registrar a ‘La Chilindrina’ a su nombre.

Según su testimonio, De las Nieves habría sobornado a un funcionario para obtener la titularidad del personaje una vez vencido el contrato original, lo que, en palabras de Meza, constituye un acto ilegal que nunca podría aceptar como legítimo.

“No aceptaría nunca como verdad un acto ilegal, y la verdad es que ella robó un personaje”, sentenció.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre si alguna vez Carlos Villagrán se le insinuó, Meza amplió su respuesta y volvió a deslindarse del tema, asegurando que no tenía interés en hablar de él. “Claro, mucha gente, muchos… Sí, pero mira, a mí qué me importa, yo no vine a hablar de Carlos Villagrán para empezar. ¿Tú quieres que le hagamos publicidad? Porque yo cada vez que él necesita prensa, lanza algo así.”

Para rematar con todo, Florinda abordó otro tema delicado relacionado con Roberto Gómez Bolaños y su exesposa, Graciela Fernández.

Asegura que mientras ella estaba con el creador de El Chavo del 8, se compraron varias casas para la madre de sus hijos. “Ellos recibieron mientras yo estaba, su mamá cada vez que quiso una casa nueva, cuatro veces se le compró casa. Ella vendía la casa cuando ya no le gustaba y se quedaba con el dinero. Entonces, luego quería otra casa, o sea, no sabe ese dinero para… No lo sé, pero cuatro veces, a mí nunca me compró una casa.”