Clarissa Molina confiesa su ‘nueva obsesión’

La presentadora y actriz Clarissa Molina vivió momentos llenos de emoción en el Festival Internacional Navideño City of Stars, experiencia que no dudó en compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Qué vibra y energía tan linda se vivió”, escribió Clarissa, destacando lo especial que fue ver la alegría reflejada en los rostros de los niños y escuchar su emoción, asegurando que esos instantes “no tienen precio”.

La también exreina de belleza agradeció el cariño recibido por el público panameño, confesando que se marcha del país con el corazón lleno de gratitud.

Pero lo que llamó más la atención de sus seguidores en el texto fue la posdata. Al revisar el carrete de fotos y ver las tres últimas instantáneas que hacía mención de su “nueva obsesión que engorda mucha”, se trataba de las roscas de la mamá de Mayer.

Horas antes del desfile, Mayer compartió un video en sus historias de Instagram en un restaurante en el Casco Antiguo, a donde había llevado una rosca, de las que crea su mamá, para que el chef hiciera su magia, publicando el plato final, mismo que Clarissa compartió en sus fotos.

“Rica la rosca de tu suegra”, “yo sabía que esa voz en el video de Mayer la conocía”, “Ya se sabe con quién andaba desayunando”, “La suegrita le mandó rosca”, fueron algunos de los comentarios que los panameños le dejaron en su publicación.

Desde Premios Juventud se habla, en redes, de una química amorosa entre el alcalde capitalino y la presentadora de Univisión. Los cibernautas le dejan saber la bonita pareja que hacen.