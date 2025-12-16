Adriana recuerda su 2025; tuvo un accidente grave, pero no se rindió

La conocida Adriana de la Guardia hizo un recorderis de lo que fue su 2025 y entre esos momentos compartió un accidente que le cambió la vida.

Adriana enfrentó un fuerte accidente en moto mientras se encontraba en Francia, una experiencia que puso a prueba su fortaleza física y emocional.

"Tuve un accidente de moto en julio de este año en Francia, salí volando por un choque, iba de pasajero, no me acuerdo de nada. Me volé dientes, me abrí el mentón y me rompí el cuello del fémur, me operaron dos veces en Francia y me operaron mal", inició diciendo.

Agrega: " No puedo caminar sin muletas, ni correr, ni entrenar. Me acabo de operar otra vez acá en Panamá para corregir y con fe en Dios esta vez todo saldrá bien. En mi video anterior de cumple puedes ver un poco del proceso".

Para muchos que la siguen es una persona de voluntad fuerte y no rendirse, esto a pesar de pasar por un momento que casi le cuesta la vida.