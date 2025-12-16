Farruko regresa a Panamá, graba con Eddy Lover y se siente el buay del barrio

Después de disfrutar en los Premios Juventud, la 5 de Mayo y en una comarca, el cantante Farruko volvió nuevamente a Panamá para seguir con sus proyectos.

El famoso arribó a nuestra tierra y al bajarse del avión se tomó su foto con la bandera de nuestro país. "Xopá pelaíto? Ya instalao en la chantin. Ya tu sae cuál es la que es", dijo.

Posteriormente se reunió con Eddy Lover para grabar un tema.

Al parecer, esto y más cositas hará mientras se encuentre en el país.