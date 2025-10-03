¡Fregó al pelao! Yamal sigue jodido del pubis y estará de baja

El futbolista Lamine Yamal ha vuelto a encender las alarmas en el FC Barcelona y de la selección de España, todo debido a que el extremo de 18 años acabó con molestias en el pubis después del partido de Champions ante el PSG.

El parte médico del club reveló que no podría jugar entre dos y tres semanas. Este es un nuevo contratiempo horas después de que recibiese la llamada de Luis de la Fuente para ir convocado con la selección española en este parón de noviembre.

El extremo reapareció el pasado 28 de septiembre ante la Real Sociedad, donde jugó la última media hora, y recuperó la titularidad ante el conjunto de Luis Enrique. Ahí jugó los 90 minutos y, después del gran esfuerzo físico, acabó sintiendo problemas en la misma zona que le apartó de los terrenos de juego en las últimas semanas.

"Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas", informó el Barça en su comunicado oficial.

La estrella favorita de Hansi Flick estará fuera contra Sevilla, Girona y Olympiacos, dejando la duda de que llegue en plenas condiciones para el Clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Obviamente la gente no ha perdido el tiempo y culpan a su novia Nicki Nicole por las lesiones misteriosas que nunca antes había tenido en esa zona del cuerpo.