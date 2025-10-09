¿Fue para Mari Gaby? Barandas de buses no son para guindarse

El Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) hizo un llamado de atención a los usuarios y les reitera la importancia de mantener un comportamiento seguro dentro de las unidades, esto después que en redes circulara el video de alguien mientras se guindaba de las barandas.

Indica que las barandas instaladas en los buses están diseñadas para brindar apoyo y estabilidad durante el trayecto, no para soportar el peso corporal de una persona.

"Recientemente circuló un video en redes sociales donde una persona realiza una maniobra inapropiada al guindarse de las barandas, lo cual representa un riesgo para su seguridad y la de los demás pasajeros, además de enviar un mensaje equivocado sobre el uso adecuado de los elementos de seguridad", indicaron.

Aunque no mencionó nombre ni fecha de lo sucedido, el video de la modelo y bailarina Mari Gaby Sealy fue el que circuló esta semana y da a entender que se trató de ello.

La empresa exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable de las instalaciones del sistema, recordando que la seguridad y el bienestar de todos los usuarios dependen también del comportamiento individual.