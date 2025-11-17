Gesto de fanático le hizo olvidar el baile vacío

A Doralis Mela le tocó hacer un alto y reflexionar luego de una presentación en Colón que, aunque tuvo poca asistencia, terminó dándole una de las mayores lecciones de su carrera.

Según contó en sus redes sociales, llegar al evento y ver el baile casi vacío, la llenó de tristeza, especialmente después de varias fechas exitosas. Sin embargo, todo cambió cuando se le acercó un joven llamado Agustín, quien viajó durante horas desde Belén de Donoso solo para verla cantar.

“Ahí entendí que estaba mirando la noche desde el ángulo equivocado”, expresó Doralis, explicando que el gesto del fanático le abrió los ojos a lo verdaderamente importante: la calidad del público y el cariño genuino, más allá de la cantidad.

La artista destacó que aunque fueron pocas personas, todas estaban allí “de corazón”, cantando, aplaudiendo y disfrutando de la música con una energía que transformó un lugar que parecía triste en uno lleno de brillo especial.

“A veces uno se obsesiona con la cantidad y se olvida de la calidad. Y anoche la calidad fue grande”, escribió, agradeciendo a cada persona que asistió y le dio vida a la presentación.

Doralis Mela cerró su mensaje recordando que sus seguidores fueron los responsables de que “un baile vacío se sintiera lleno de cariño”, demostrando que un solo gesto puede cambiar toda una noche… y toda una perspectiva.