¡Haaland engalletado! A su novia le gustaba su amigo antes de él

El delantero del Manchester City Erling Haaland quedó atónito ante las palabras de su novia, luego que dijera que amaba primero a su mejor amigo, pero al final lo aceptó a él.

La historia, aparentemente humorística, se convirtió en un fenómeno en la plataforma X , alcanzando millones de visualizaciones en tan solo unos días.

En el vídeo, Isabel, pareja del famoso relataba: «Al principio, solo conocía a tu mejor amigo, y él me gustaba primero. Pero cuando te conocí, cambié de opinión. Pensé que era el destino, aunque tú no lo creyeras».

Mientras ella hablaba con naturalidad, Haaland permanecía en silencio, con una expresión indescriptible, sin hacer ningún comentario. Esta reacción dividió a los internautas. Unos pensaban que Isabel bromeaba, mientras que otros afirmaban que hay cosas que no se deben decir.

Hay que destacar que este es el primer vlog del recién creado canal personal de YouTube de Haaland, donde comparte su día a día: desde su dieta y ejercicio hasta momentos íntimos con Isabel. Pero, fue precisamente esta conversación tan inocente la que catapultó el vídeo a la fama.

Al mismo tiempo, cuando se le preguntó sobre la decisión de Haaland de pasarse a YouTube , el entrenador Pep Guardiola respondió con astucia: "La vida privada es asunto de cada uno. Mientras respeten al club, pueden hacer lo que quieran".