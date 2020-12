Harry y Meghan causan polémica al usar la imagen de la princesa Diana

El Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle compartieron una carta abierta en el sitio web de su organización sin fines de lucro que lleva por nombre “Archewell”, en donde compartieron fotografías de cada uno con sus respetivas madres, causando polémica en el Reino Unido por los mensajes enviados.

La carta comienza con la siguiente frase “soy el hijo de mi madre”, en donde el príncipe Harry hace una remembranza a su fallecida madre, la Princesa Diana, quien fue reconocida en el mundo entero por su altruismo y actos caritativos, lo que la convirtió en una de las princesas más queridas del Reino Unido.

La siguiente frase es de Meghan Markle y señala que ella es la madre del hijo de ella y del príncipe Harry, por lo que juntos decidieron crear Archewell, porque según señalan, creen en lo mejor de la humanidad, porque han visto lo mejor de la humanidad al haber experimentado la compasión y la bondad, primero de sus madres.

“Ante el miedo, la lucha y el dolor, puede ser fácil perder esto de vista. Juntos, podemos elegir el coraje, la sanación y la conexión. Juntos, podemos optar por poner la compasión en acción. Los invitamos a unirse a nosotros. Mientras trabajamos para construir un mundo mejor, un acto de compasión a la vez.”, se lee en el sitio web.

De ahí que los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron que a través de su fundación Archewell buscan hacer un cambio sistémico a través del poder de la compasión, incluso en el sitio web te da la opción de compartir tu propia historia de compasión.

Debajo de la carta que se lee al inicio del sitio, además de la fotografía de Lady Di y el príncipe Harry, también se puede ver una imagen de Meghan Markle al lado de su madre mientras la segunda se agacha para darle un abrazo a la pequeña que ahora es conocida como la duquesa de Sussex.

Tras su salida de Inglaterra, la pareja ha quedado envuelta en muchas polémicas.

