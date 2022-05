¡Hay guerra! 'No provoquen a la loca". Liza cabreada con Yoani

Liza Hernández anda bien cabreada y dejó un mensaje claro para que Yoani no la siga provocando, pues soltará todo lo que tiene por dentro para demostrar que ella es víctima en esta situación.

Este tira y jala se da luego que la famosa afirmara que su relación de amistad con Yoani había terminado por distintas razones, sin embargo, al final nunca dijo el motivo real de la pelea.

"Y eso es lo único y último que diré de esta situación, cuando tengo mucho que decir, pero creo las acciones hablan más que mil palabras. Y si la gente pregunta lo que pregunta es porque nos conocer. Me voy a mantener como siempre soy, estoy harta que la gente quede bien porque me quedo callada. No más, bendciones", relató en un video.

La reacción surge tras una conversación que sostuvo con Yoani en la que discuten, hablan de traición, la exCalle 7 se defiende y Liza le cuestiona todo lo que menciona en el chat.

Siguen las especulaciones por este tema y muchos argumentan que no es la primera vez que pasa, pero en esta ocasión la rubia de rizos no quiso perdonar más.