'Hay un mal manejo de los artistas en Panamá, no lo saben todo'

El conocido productor Nayo Crespo le dejó caer la piedra a los artistas en Panamá y afirmó que hay un mal manejo en la carrera de muchos cantantes en nuestro istmo, al punto que creen que lo saben todo por simple ego.

El famoso habló con Dany Yash, Faster y K4G sobre lo que pasa y por qué hay un desorden entre muchos cantantes para salir del país.

"Hay un mal manejo de los artistas, todos los artistas se están manejando ellos mismos y piensan que lo saben todo. No es por faltarle el respeto, tú crees que él lo tiene, Yemil lo tiene, La Cuchita lo tiene. Todos crecieron conmigo", dio.

"Con respecto de todo los artistas, no quiero sonar así, pero ahorita hay un mal manejo.A los managers se trata de poner metas y no subir publicaciones. Tendrás errores, pero con trabajo se logra todo", recalcó.

Recalca que en la actualidad la cosa está dura en estos momentos, esto a pesar que haya varios panameños pegados fuera de Panamá. "Makano, Eddy Lover, Aldo Ranks, ellos saltaban desde las 6 de la mañana. Hubo un día que Eddy realizó 20K en un día, pero ahora haces un show y te relajas, fumas algo y no te importa".

Según Nayo, antes había más trabajo con los famosos y eran puntuales con todo lo que realizaban, pero lamentablemente eso se perdió con las nuevas generaciones.

"Con lo nuevo, plataforma, cambio todo y ahora se manejan a su modo. He dejado manejar artistas porque ya no te hacen caso, ellos piensan que todo lo pueden hacer. El artista está acostumbrado a que se quiere quedar con el 100%, pero no miran lo que están haciendo mal", destaca.

Entre todos destacaron que debe haber un orden para poder triunfar y dejar de pensar que porque se pegaron con un tema ya son los mejores.

