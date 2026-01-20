Hijo de Beckham acusa a sus padres de manipuladores y mentirosos

El hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn Peltz Beckham, acusó a sus padres de intentar "arruinar" su matrimonio y descartó cualquier reconciliación con ellos.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, el joven de 26 años expresó cómo sus progenitores aparentemente intentan sabotear su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham.

"Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado", escribió en un extenso mensaje en Instagram.

El famoso aseguró que desde hace mucho tiempo ambos han intentado controlar su vida, incluso, afirmó que querían que firmara un contrato para manejar su imagen.

Todo este lío ha escalado al punto que el chico aseguró que su familia es pura pantalla y son unos mentirosos.

Brooklyn los tiene bloqueados y todo lo que ellos quieren tratar con él deberán hacerlo mediante sus abogados.