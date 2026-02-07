Show - 07/2/26 - 08:41 PM

Juan Pablo Barceló, el rey del Parking de Yenvideo

Sin sorpresas ni sorprendido, Barceló se quedó con los 10 mil dólares del primer premio.

 

El Parking de Yenvideo llegó a su final, en esta primera temporada no hubo sorpresas ni sorprendidos, Barceló, quien se mostró como el fuerte y dominante de la tabla desde el inicio, ganó el reality con el 307% de los votos.

La pelea por la primera posición en este último día se la dio El Pulga, quien unos minutos antes de cerrar las votaciones, fue bajado al tercer lugar por Kathy Car Fashion, pero ninguno de los dos colonense pudo tumbar al streamers del primer lugar, quedándose ellos con el segundo y tercer lugar respectivamente.

En las redes los cibernautas ya conocían el desenlacen de Parking de Yenvideo, por más que los "team" estaban activos suman votos. 

La tabla de posiciones quedó en el siguiente orden: 

Kathy Car Fashion, El Pulga, Yisyi, Yedgar, Musulini, Urri, Rikiplops, María del Piilar, La Tía y Yana

 

Te puede interesar

Kafu Banton le regala a El Pulga una estadía en Glamping El Fortin

Kafu Banton le regala a El Pulga una estadía en Glamping El Fortin

 Febrero 07, 2026
Yenvideo confirma segunda temporada del Parking

Yenvideo confirma segunda temporada del Parking

 Febrero 07, 2026
“Me arrebataron mi vida entera”: el desgarrador mensaje de Jr. Ranks

“Me arrebataron mi vida entera”: el desgarrador mensaje de Jr. Ranks

 Febrero 07, 2026
Juan Pablo Barceló, el rey del Parking de Yenvideo

Juan Pablo Barceló, el rey del Parking de Yenvideo

 Febrero 07, 2026
El Conejo Malo no cobrará por el Super Bowl, pero se ganará $17 millones

El Conejo Malo no cobrará por el Super Bowl, pero se ganará $17 millones

Febrero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Adulto mayor muere desangrado tras cortarse el brazo accidentalmente

Adulto mayor muere desangrado tras cortarse el brazo accidentalmente
"Cholo Chorrillo", culpable y podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos

"Cholo Chorrillo", culpable y podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos
Justicia alcanzó a "Cholo Chorrillo": condenado en EE.UU. por narcotráfico

Justicia alcanzó a "Cholo Chorrillo": condenado en EE.UU. por narcotráfico