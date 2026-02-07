Juan Pablo Barceló, el rey del Parking de Yenvideo

El Parking de Yenvideo llegó a su final, en esta primera temporada no hubo sorpresas ni sorprendidos, Barceló, quien se mostró como el fuerte y dominante de la tabla desde el inicio, ganó el reality con el 307% de los votos.

La pelea por la primera posición en este último día se la dio El Pulga, quien unos minutos antes de cerrar las votaciones, fue bajado al tercer lugar por Kathy Car Fashion, pero ninguno de los dos colonense pudo tumbar al streamers del primer lugar, quedándose ellos con el segundo y tercer lugar respectivamente.

En las redes los cibernautas ya conocían el desenlacen de Parking de Yenvideo, por más que los "team" estaban activos suman votos.

La tabla de posiciones quedó en el siguiente orden:

Kathy Car Fashion, El Pulga, Yisyi, Yedgar, Musulini, Urri, Rikiplops, María del Piilar, La Tía y Yana