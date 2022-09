Hijos de Britney dicen que su madre está ponchi; ella los ama mucho

La cantante Britney Spears ha salido a expresar su sentir, esto luego que sus hijos brindaran una declaración y dieran a entender que su madre está bien ponchi.

El hijo de Britney Spears, Jayden James Federline, ha hablado por primera vez de la relación que mantiene actualmente con su madre.

Jayden tiene actualmente 15 años, y ha concedido una inesperada entrevista con Daphne Barak, que se emitirá en Reino Unido. Esto se da luego que sus dos hijos decidieron no asistir a su íntima boda con Sam Asghari, y que para ella esto fue bastante triste. Sus palabras fueron: "me dolió mucho".

"A la boda no fuimos porque ese momento no era uno bueno para ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo hubiéramos ido Preston y yo, no sabemos cómo habría terminado todo. Y creo al 100% que esto se puede arreglar, solo que va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla", dijo Jayden

Durante la entrevista, manda un mensaje directamente a Britney: "Te quiero mucho y espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos así y hablar de nuevo".

Britney le decidió responder a través de un post de Instagram, en el que ha comentado todo y se ha dirigido a Preston:

"He hecho todo lo posible por ser la mejor persona que puedo ser (...). Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, ¡bajo tutela! Finalmente, a mis 40 y sin las ataduras de lo que mi familia me hizo, le digo a mi hijo Jayden que le mando todo el amor del mundo todos los días por el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece profundamente saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre. Y tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente (...). Preston, soy consciente de tu don. Sé que eres un profesor en mi vida y, querido niño, ¡yo también lo soy para ti! ¡Si pudieras hacer una pausa por un segundo, recuerda de dónde vienes! Espero que puedas mirarte en el espejo y recordar... ¡eres mi hijo y siempre lo serás!".

La situación ha dado mucho que hablar en las redes sociales.