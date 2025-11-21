‘Imparable’ trae de vuelta a la Willa Demphra

Demphra reaparece con un proyecto que marca un antes y un después en su carrera: “Imparable”, el cual está disponible desde hoy 21 de noviembre en todas las plataformas digitales, no es solo un EP: es un testimonio de renacer.

En pleno ascenso de su presencia internacional, la cantante vivía una metamorfosis personal lejos del escenario. Ese proceso dio vida a las canciones que hoy conforman este retrato sonoro, donde la intérprete se despoja del personaje para mostrar a la mujer detrás del micrófono. “Este EP es mi verdad completa. No es una colección de temas; es mi historia, mi duelo, mi fuerza y mi renacer”, confesó.

El viaje musical se evidenció primero con “Pa’ Curarme”, una mezcla urbana con influencias mexicanas que mostró una versión vulnerable y honesta de la artista. El tema —en su versión original y en el remix junto a Flex— le abrió camino a una etapa más emocional y experimental. Luego llegó “Cómo Se Olvida”, donde Demphra apostó por un pop urbano íntimo y confesional.

Sin embargo, “IMPARABLE” también reconecta con sus raíces más combativas: “Ahora Pa’ Qué”, “Mala” y “Lo de Perro No Tiene Cura” traen de vuelta a Demphra la Willa, la figura desafiante que dio voz a una generación. Estos temas no son una mirada al pasado, sino una reafirmación de su esencia: evolución sin renuncia.

El EP es el resultado de un trabajo colaborativo junto a Rike Music —reconocido por sus producciones con Sech— y Javier Jurado, quienes le impregnaron una identidad más emocional sin perder la fuerza urbana que caracteriza a la artista. También participaron compositores como Joey Montana, Ochy, Johnny Jay B, Martin Machore y Kenzo, aportando su sello a esta nueva era.

La producción rinde además un homenaje especial al guitarrista panameño Dubarran, cuyas interpretaciones quedaron inmortalizadas en todas las guitarras del EP. Su legado, asegura Demphra, vibra en cada canción como un recordatorio de que la música trasciende.