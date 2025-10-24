Imponen medida cautelar reporte periódico una vez al mes a Jean Modelo

La Fiscalía Anticorrupción de Panamá imputó cargos por los delitos de corrupción de funcionarios públicos y peculado agravado por extensión a tres personas, y por corrupción de funcionarios públicos a otras cuatro, dentro de una investigación que involucra presuntas irregularidades en la asignación de auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) durante los años 2019 y 2020.

Dentro de los imputados está el participante de Calle 7 Jean Modelo a quien se les impuso como medida cautelar el reporte periódico una vez al mes y la obligación de mantenerse en el domicilio registrado ante el Tribunal.

Según expresó Jean Modelo al salir de audiencia, hizo frente a la imputación porque tiene derecho de esclarecer todos los hechos, sus justificaciones fueron presentadas a la Fiscalía, al igual que sus créditos y pagos directos que se hizo a la universidad.