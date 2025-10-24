Show - 24/10/25 - 06:57 PM

Imponen medida cautelar reporte periódico una vez al mes a Jean Modelo

El Calle 7 está siendo investigado por supuestos delitos de peculado y corrupción de servidores públicos en el tema de auxilios económicos.

 

La Fiscalía Anticorrupción de Panamá imputó cargos por los delitos de corrupción de funcionarios públicos y peculado agravado por extensión a tres personas, y por corrupción de funcionarios públicos a otras cuatro, dentro de una investigación que involucra presuntas irregularidades en la asignación de auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) durante los años 2019 y 2020.

Dentro de los imputados está el participante de Calle 7 Jean Modelo a quien se les impuso como medida cautelar el reporte periódico una vez al mes y la obligación de mantenerse en el domicilio registrado ante el Tribunal.

Según expresó Jean Modelo al salir de audiencia, hizo frente a la imputación porque tiene derecho de esclarecer todos los hechos, sus justificaciones fueron presentadas a la Fiscalía, al igual que sus créditos y pagos directos que se hizo a la universidad.

Te puede interesar

Imponen medida cautelar reporte periódico una vez al mes a Jean Modelo

Imponen medida cautelar reporte periódico una vez al mes a Jean Modelo

 Octubre 24, 2025
‘La Ministra’ conquista Tu Cara Me Suena

‘La Ministra’ conquista Tu Cara Me Suena

 Octubre 24, 2025
Fallece el artista urbano Japanese

Fallece el artista urbano Japanese

 Octubre 23, 2025
El arte del donk bet en boards peligrosos

El arte del donk bet en boards peligrosos

 Octubre 23, 2025
‘Keisho 2025’ una fusión entre la herencia japonesa y la elegancia contemporánea

‘Keisho 2025’ una fusión entre la herencia japonesa y la elegancia contemporánea

 Octubre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas