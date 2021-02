'Influencers' afirman que pagan sus impuestos y le piden al Estado transparencia

El tema de los influencers y el dinero que ganan por prestar sus servicios sigue generando debate en las redes sociales, ahora mucho más tras las declaraciones del director de la Direccción General de Ingresos, Publio De Gracia Tejada.

"Aclaración: Si eres 'influencer' y ganas más de 11,00 al año estás obligado a presentar tu declaración de rentas por servicios. Si ganas más de 36,000 al año, debes cobrar y pagr 7%. No es una novedad. Trabajamos en mejorar la cultura tributaria para que te informes bien", fue el comentario emitido por el funcionario público.

Por supuesto, este medio buscó una reacción de varios "influencers" del patio sobre el tuit emitido por el director de la DGI, Publio De Gracia.

DJ Mckoy

Hay que aceptar que las redes sociales son lo actual y han desplazado a muchos otros medios medios de comunicación masivos. Cada 'influencer' puede promocionar sus productos y hacer lo que desea, pero debe justificar la producción que está realizando y no se puede tirar dinero, gastando millones sin saber el paradero final. En el tiempo de Varela se gastó en millones para promocionar su gestión, Nito va por lo mismo y no vemos el destino final de ese dinero.

Eso se constituye en un caso de politiqueria para muchas caras que no hacen nada. Deben regular ese punto y las entidades del Estado también debe responder por sus actos.

Clarissa Ábrego

Está muy bien que haya una regulación del sector, de esta manera se estaría validando la actividad económica que es relativamente nuevo. Por ejemplo, ya se podía aplicar para los préstamos bancarios.

Yedgar Carolina

Niño, es que es así, Yo a 11 mil dólares al año no llegó. Yo soy 'influencer' pequeño. Así son las leyes del país y el que recibe mucha plata debe pagar, eso siempre se ha sabido. A pesar que ser 'influencer' no es una carrera, toca hacerlo.

Bettina García

¡Yo pago impuestos! Jajaja así que al final es lo mismo.

Piky Zubieta

Tengo ya mi par de años pagando mis impuestos simplemente porque es el "deber ser", incluso tengo mi exoneracion del 7%., pero para ser honesta viendo el trato que se nos dá a los ciudadanos que queremos hacer las cosas de manera correcta, es desmotivante. No he recibido ningún beneficio de parte del "gobierno que no gobierna equitativamente" en esta recesión mundial que ha golpeado hasta sus oquedades a la clase media.

Me parece que a nuestro Director General de Impuestos también debería aclarar que: 'si eres encargado de una institución gubernamental es obligatorio rendir informes semestrales de que se hace con el dinero recibido, esto no debería ser una novedad. Eso ayudaría muchísimo a recuperar la confianza de los tributarios y por ahí mismo nos informamos mutuamente mejor'.

Moyra Brunette

No gano como 'influencer', para mí ese concepto está mal. Aquí en Panamá lo que hay es 'instagramers'. En mi caso tengo empresas, hago mis declaraciones de renta, pago mis impuestos, pero hay una ley que tengo entendido que si eras artistas estábamos exentos del del 7% .

Como empresa hago mis declaraciones. El problema es que Panamá no hay mucho orden y tampoco disciplina, pero sí los 'influencers' ganan eso deben pagarlo.

Orman Innis

Eso se está trabajando en otros países. En este negocio se hace mucho dinero, debe rendirse cuentas. Al final cuando tienens varios clientes, te haces un billete y por eso ellos están buscando que también paguen, porque termina siendo un trabajo informal que genera dinero.

En lo personal, estoy de acuerdo si quieres sacar un apartamento o auto, debes hacer tu declaración de renta. No lo veo como que nos quieren joder, simplemente lo veo como una forma de poner todo en regla.