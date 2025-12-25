Show - 25/12/25 - 05:02 PM

Muere "Tony" Ocasio, miembro de Los Chicos, grupo que impulsó a Chayanne

Durante su paso en la banda, Ocasio se destacó por su carisma, presencia escénica y potente interpretación, convirtiéndose en uno de los favoritos del público.

 

Héctor "Tony" Ocasio, uno de los integrantes del grupo Los Chicos, grupo que ayudó a impulsar la carrera del cantante puertorriqueño Chayanne, falleció el pasado martes, 23 de diciembre, según informan diversos medios internacionales.

Ocasio vivía en Orlando, en el estado de Florida y falleció a causa de un infarto a sus 58 años.

Héctor fue uno de los integrantes originales de Los Chicos, agrupación puertorriqueña que se destacó en la música juvenil en la década de 1980 que marcó a toda una generación en Latinoamérica y que se convirtió en semillero de talentos, incluyendo a Rey Díaz, José Miguel “Migue” Santa y Chayanne.

Chayanne manifestó su sentir en sus redes sociales junto a dos fotografías de momentos en los que fueron parte del grupo.

”Cuántos ensayos, cuantas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz", expresó el intérprete de “Dejaría Todo”.

Anteriormente, en 2019, Santa falleció a los 51 años a causa de un infarto masivo en su hogar, según reveló en aquel momento el exmanejador de la agrupación juvenil, Carlos Alfonso Ramírez.

Temas como “Ave María”, “Será porque te amo”, “Mamma mía” y otros éxitos consolidaron a Los Chicos como uno de los grupos juveniles más exitosos de su época, llenando escenarios y conquistando audiencias en Puerto Rico, Centroamérica y Sudamérica.

 

