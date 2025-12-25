Show - 25/12/25 - 12:54 PM

¿Mussetta celebró que se pudo divorciar de su ex macho?

Ella dejó la incógnita tras dar a conocer su felicidad y posteriormente borrar lo que había dicho.

 

Por: Redacción / Web -

Mussetta dejó a las chacalitas y pelaos del guetto con las antenas activadas, todo tras una serie de mensajes en las que daba a entender que era una mujer soltera.

“Oficialmente soltera Bbs”, fue lo que dijo, sin embargo, posteriormente todo desapareció de sus redes.

La relación de ella con su macho ha sido debatido y ha revuelto las redes, esto después que salieran múltiples fotos en las que se dice una cosa y luego se niega. 

 

