Isabella quiere $50 mil en compensación por video con Beéle

Tras la demanda interpuesta por la influencer venezolana Isabella Ladera contra el cantante Beéle en una corte de Florida, por la filtración de un video íntimo que, se conoció que está pidiendo $50 mil dólares como compensación por los daños causado.

A través de un comunicado, Ladera subrayó que su objetivo es limpiar su nombre en redes sociales y responsabilizar a quienes obtuvieron beneficios con la circulación del video.

Según el programa Hoy Día, la venezolana estaría exigiendo 50 mil dólares por concepto de daños y perjuicios. Aunque la cifra resulta modesta en comparación con demandas similares de celebridades en EE.UU., su equipo legal considera que el caso puede sentar un precedente judicial en defensa de la privacidad digital.

El abogado de Ladera, Pierre Hachar, explicó que la denuncia se fundamenta en la invasión de derechos básicos: “La filtración no autorizada de grabaciones íntimas ha causado un profundo daño emocional y reputacional”, aseguró.

El caso ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de figuras públicas ante la exposición de su intimidad en internet.

Muchos especialistas advierten que la viralización de contenidos íntimos sin consentimiento constituye un problema creciente en la era digital.

En redes, las reacciones se han polarizado: mientras algunos respaldan a Ladera, otros cuestionan la relación previa y el manejo de su privacidad.