Italy Mora anda dando palo en Vietnam y es favorita en el Miss Cosmo

La panameña Italy Mora, representante de Panamá en Miss Cosmo 2025, tiene las redes del concurso encendidas con su pasarela, al punto que la ponen el top 5 de las mejores participantes.

Luego de todo su polémica en el Miss Universo, ella ha limpiado su imagen para destacarse en Vietnam y según los que saben de concurso, puede quedar entre las finalistas.

Lo que ha llamado la atención de muchos es que este evento ha durado bastante y ya esperan que sea la final pronto.

Con la gala final programada para diciembre en Vietnam, muchos siguen de cerca su participación, pendientes de si su desempeño en traje de baño y el apoyo popular la catapultan hacia la corona internacional.

La gran final de este concurso será este 20 de diciembre.