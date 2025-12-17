Show - 17/12/25 - 11:14 AM

Italy Mora anda dando palo en Vietnam y es favorita en el Miss Cosmo

La gran final de este concurso será este 20 de diciembre.

 

Por: Redacción / Web

La panameña Italy Mora, representante de Panamá en Miss Cosmo 2025, tiene las redes del concurso encendidas con su pasarela, al punto que la ponen el top 5 de las mejores participantes.

Luego de todo su polémica en el Miss Universo, ella ha limpiado su imagen para destacarse en Vietnam y según los que saben de concurso, puede quedar entre las finalistas. 

Lo que ha llamado la atención de muchos es que este evento ha durado bastante y ya esperan que sea la final pronto. 

Con la gala final programada para diciembre en Vietnam, muchos siguen de cerca su participación, pendientes de si su desempeño en traje de baño y el apoyo popular la catapultan hacia la corona internacional.

