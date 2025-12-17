¿Nodal botó a su violinista? Rumores indican que andaban y Ángela se cabreó

La relación entre los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar nuevamente está en líos, esto luego de que se diera a conocer que la violinista de Nodal habría sido despedida tras mostrar su supuesto desagrado hacia la cantante.

En esta ocasión el escándalo tiene que ver con una trabajadora del equipo del cantante, a quien los internautas vincularon sentimentalmente con el intérprete de “Adiós, Amor” luego de que fuera captada haciendo gestos de desagrado hacia la hija de Pepe Aguilar.

Tras hacerse viral en redes sociales, Nodal se presentó en Chicago, pero lo hizo sin tener entre sus músicos a Esmeralda Canape, quien lo acompaña en el violín en sus shows.

Desde ahí empezó a circular el rumor de un posible despido ya que los usuarios de redes sociales aseguraron que Angela Aguilar estaría molesta con la violinista a tal grado que habría sugerido a su esposo que la corriera.

Por ahora, dicha información no se ha confirmado, pero lo que sí ha circulado en las últimas horas es la indirecta que habría enviado la violinista de Nodal a Ángela Aguilar tras el supuesto despedido que habría sufrido.

Según internautas, Esmeralda utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje a través de una canción; en el video que subió a sus historias de Instagram y a su perfil de TikTok se ve a la joven tocar con el violín el tema “Mi Mayor Anhelo” de Banda MS.

Usuarios de redes sociales comenzaron a asegurar que dicha canción podría estar dedicada para Nodal, ya que después de que fueron vistos intercambiando miradas en una presentación se comenzó a especular sobre una posible conexión entre ambos.