Ivana entró al estadio, apoyará a Croacia y no se cubrirá nada

Ivana Knoll, la modelo croata de 30 años que se ha vuelto famosa en el Mundial de Qatar 2022, está presente en las tribunas del estadio Lusail para el encuentro de semifinales entre Croacia y la Argentina.

Su presencia estaba en duda, debido a que la ex Miss Mundo fue expulsada por la seguridad del partido entre Brasil y Croacia, que terminó con victoria para los europeos por penales.

Respecto al motivo por el cual no pudo disfrutar de la victoria croata en cuartos de final, Ivana explicó: "No permiten que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Les pregunté por qué eran tan groseros”.

Por su parte, otras versiones indicaron que la modelo fue expulsada debido a no cumplir con el código de vestimenta del estadio qatarí.

Lo cierto es que Ivana, con el mismo look que le brindó tanta atención en Qatar 2022, su ajustado vestido a cuadros con los colores blanco y rojo, ingresó al Lusail y en la previa se fotografió con un gran número de espectadores y para la prensa de distintos países.

Ivana, que nació en Alemania desde muy joven vive en Zagreb, capital de Croacia, fue apodada en las redes redes sociales como "la mujer más sexy del Mundial de Qatar 2022".

Es también empresaria y acostumbra a modelar ella misma con los productos que vende: trajes de baño y bikinis.

Ivana, de alguna forma, se une así a un largo listado que también supo integrar Larissa Riquelme en Sudáfrica 2010, Axelle Despiegelaere en Brasil 2014 y Anastasia Kvitko y Natalya Nemchinova en Rusia 2018.